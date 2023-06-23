Полиграф, проверка Верховного Суда, 15 лет лишения свободы за коррупцию для адвокатов: Стефанчук рассказал детали СНБО

Кроме того, кандидаты в судьи пройдут полиграф.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук озвучил результаты заседания СНБО по судебной реформе.

«Это касается не только судей, но и других участников процесса, в частности, адвокатов и прокуроров. Будет отнесено к категории тяжких преступлений и санкция за такие преступления будет достигать от 10 до 15 лет.

Второе будет проведена проверка судей Верховного Суда Высшим советом правосудия на предмет их причастности к потенциальным преступлениям, на предмет соблюдения различных обстоятельств связанных с их деятельностью и на предмет способа их проживания.

Третье будет сделано целый ряд мер, которые будут использоваться при отборе судей и при дальнейшей деятельности судей – полиграф», - пояснил Стефанчук.

Автор: Наталья Мамченко

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