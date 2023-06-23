Депутаты хотят расширить перечень волонтеров, сборы которых освобождается от налогообложения

Комитет Верховной Рады рекомендует депутатам одобрить законопроект о расширении перечня волонтеров, помощь которых освобождается от налогообложения.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует депутатам принять во втором чтении и в целом законопроект №8401 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения, которым среди прочего предлагается расширить перечень волонтеров, благотворительная помощь которых освобождается от налогообложения, однако ограничивается срок такого увольнения.

Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс и установить, что освобождается от налогообложения помощь, которую собирают волонтеры, не включенные в реестр волонтеров. Освобождение от налогообложения применяется в отчетном налоговом году, предшествующем году внесения физического лица в Реестр волонтеров.

В настоящее время освобождается от налогообложения помощь волонтеров, включенных в Реестр до 1 января 2023 года. В случае принятия законодательной инициативы ограничения будут убраны и волонтеры, которые не зарегистрированы в реестре также будут иметь указанную льготу.

При этом предлагается ограничить срок освобождения от налогообложения пособий волонтеров Указанный срок завершится 31 декабря следующего года после прекращения военного положения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий освобождение от налогообложения помощи, поступающей от волонтеров. Указанная льгота распространена только на волонтеров, которые включены в реестр до 1 января 2023 года.

Автор: Ярослав Конощук

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