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Депутати хочуть розширити перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

18:11, 23 червня 2023
Комітет Верховної Ради рекомендує депутатам схвалити законопроект щодо розширення переліку волонтерів, допомога яких звільняється від оподаткування.
Депутати хочуть розширити перелік волонтерів, збори яких звільняються від оподаткування

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №8401 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, яким серед іншого пропонується розширити перелік волонтерів, благодійна допомога яких звільняється від оподаткування, однак обмежується строк такого звільнення.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та встановити, що звільняється від оподаткування допомога, яку збирають волонтери, що не включені до реєстру волонтерів. Звільнення від оподаткування застосовується у звітному податковому році, що передує року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів.

Наразі звільняється від оподаткування допомога волонтерів, які були включені до Реєстру до 1 січня 2023 року. В разі ухвалення законодавчої ініціативи обмеження буде прибрано і волонтери, які наразі не зареєстровані в реєстрі також матимуть зазначену пільгу.

При цьому пропонується обмежити строк звільнення від оподаткування допомоги волонтерів. Зазначений строк завершиться 31 грудня наступного року після припинення воєнного стану .

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає звільнення від оподаткування допомоги, яка надходить від волонтерів. Зазначена пільга поширена лише на волонтерів, які включені до реєстру до 1 січня 2023 року.

Автор: Ярослав Конощук 

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