У Києві п’яна дівчина взяла у хлопця авто покататися і протаранила 5 машин, фото

Після вчинення ДТП дівчина втекла з місця інциденту.

У Києві на Довженка сталося масштабна ДТП: нетвереза дівчина протаранила 5 машин, кинула Форда та втекла з місця аварії. Про це повідомила спільнота dtp.kiev.ua.

«Авто Форд Фіеста взяла у хлопця, покататися. Київ, Довженка 15г.

Через деякий час власники побитих автомобілів знайшли дівчину та повернули її на місце для повних процесуальних дій», - сказано у повідомленні.

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