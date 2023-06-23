Все ще попереду, — Сирський заявив, що основні сили української армії ще не були задіяні в контрнаступі

Командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що контрнаступ займе певний час, адже з обох сторін зосереджено дуже багато сил і техніки.

Основні сили української армії ще не були задіяні в наступі. Про це в інтервю The Guardian сказав Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами Сирського, головні українські військові сили ще не брали участі в контрнаступі.

Командувач зазначив, що українці наразі промацують слабкі місця в обороні противника.

«Кожен хоче досягти великої перемоги миттєво і одразу, — сказав він. — І ми теж. Але ми маємо бути готові до того, що цей процес займе деякий час, тому що з обох сторін зосереджено багато сил, багато матеріальних засобів і багато інженерних перешкод».

Також генерал повідомив, що зараз угрупування російських військ на українській території налічується приблизно 400 тисяч.

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