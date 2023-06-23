Все еще впереди, — Сырский заявил, что основные силы украинской армии еще не были задействованы в контрнаступлении

Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что контрнаступление займет определенное время, ведь с обеих сторон сосредоточено очень много сил и техники.

Основные силы украинской армии еще не были задействованы в наступлении. Об этом в интервью The Guardian сказал Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

По словам Сырского, главные украинские военные силы еще не участвовали в контрнаступлении.

Командующий отметил, что украинцы прощупывают слабые места в обороне противника.

«Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу, – сказал он. – И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет некоторое время, потому что с обеих сторон сосредоточены многие силы, много материальных средств и много инженерных препятствий».

Также генерал сообщил, что сейчас группировка российских войск на украинской территории насчитывает около 400 тысяч.

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