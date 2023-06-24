В Киеве демонтировали памятник Зое Космодемьянской, фото

Памятник Зое Космодемьянской демонтировали в сквере на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого.

В сквере на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого демонтировали памятник Зое Космодемьянской. Об этом сообщила депутат Киевсовета Ксения Семенова.

«А где Зоя? А нет Зои)

Александр Сергеевич устал ждать. Но уже скоро», – сообщила она.

Напомним, в 2022 году киевляне создали петицию на сайте Киевского городского совета с требованием о демонтаже памятника Зое Космодемьянской, однако тогда она не собрала необходимое количество подписей.

Источник фото: Ксения Семенова

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