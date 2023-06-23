Юристы в США были оштрафованы за использование ChatGPT в деле

Юридическая фирма получила штраф в размере 5 тысяч долларов за использование в судебном производстве фейковых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.

Юристы в США были оштрафованы за использование в деле фейковой информации, предоставленной нейросетью ChatGPT. Об этом сообщает информационное издание Bloomberg.

Юридическая фирма Levidow, Levidow & Oberman PC из Нью-Йорка получила штраф в размере пяти тысяч долларов за использование в судебном производстве фейковых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.

Данное дело стало первым в мире, где ИИ подставил человека и стал причиной наказания.

Однако, как можно понять из вердикта суда, проблема заключалась не столько в искусственном интеллекте, сколько в том, что оштрафованные юристы сознательно проигнорировали признаки фейковости цитат, выданных нейросетью.

По данным Bloomberg, юристами была использована нейросеть ChatGPT.

Ранее мы писали, что в США судья запретил адвокатам предоставлять подготовленные ИИ материалы без проверки.

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