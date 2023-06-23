Юристів в США було оштрафовано за використання ChatGPT в справі

Юридична фірма отримала штраф у розмірі 5 тисяч доларів за використання у судовому провадженні фейкових цитат, згенерованих штучним інтелектом.

Юристів в США було оштрафовано за використання в справі фейкової інформації, що була надана нейромережею ChatGPT. Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

Юридична фірма Levidow, Levidow & Oberman PC з Нью-Йорка отримала штраф у розмірі 5 тисяч доларів за використання у судовому провадженні фейкових цитат, згенерованих штучним інтелектом.

Ця справа стала першою у світі, де штучний інтелект (ШІ) підставив людину та став причиною покарання.

Однак, як можна зрозуміти з вердикту суду, проблема полягала не стільки в штучному інтелекті, скільки в тому, що оштрафовані юристи свідомо проігнорували ознаки фейковості цитат, виданих нейромережею.

За даними Bloomberg, юристами була використана саме нейромережа ChatGPT.

Раніше ми писали, що у США суддя заборонив адвокатам надавати підготовлені ШІ матеріали без перевірки.

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