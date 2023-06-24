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Скарги на суддів будуть розглянуті в порядку їх пріоритетності – Вища рада правосуддя

07:30, 24 червня 2023
Вища рада правосуддя готується до відновлення повноважень щодо розгляду дисциплінарних скарг на суддів.
Скарги на суддів будуть розглянуті в порядку їх пріоритетності – Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя 23 червня повідомили, як будуть розглядати скарги на суддів після відновлення дисциплінарних повноважень ВРП.

Як повідомив голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик, спочатку буде проведена інвентаризація наявних дисциплінарних скарг (їх накопичилося вже більше 10 тисяч), а потім будуть напрацьовані критерії пріоритетності їх розгляду.

Ймовірно, мова йде про те, що ВРП визначить, які дисциплінарні скарги розглядати першочергово, а які ще будуть чекати свого часу або взагалі будуть закриті, зокрема, через сплив строків притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, що ВРП втратила повноваження на здійснення розгляду дисциплінарних справ щодо суддів у серпні 2021 року. Згідно з судовою реформою президента Володимира Зеленського розгляд дисциплінарних справ мав відбуватися за допомогою дисциплінарних інспекторів, яким будуть надані значні повноваження у дисциплінарних процедурах щодо суддів.

Втім, формування автономного підрозділу дисциплінарних інспекторів виявилося досить складною процедурою, до того ж викликало критику зі сторони самих членів ВРП.

Наразі обговорюється варіант розгляду дисциплінарних скарг членами ВРП.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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