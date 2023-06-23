Загроза теракту на ЗАЕС: лікар Комаровський розповів, чи загрожує Києву радіація і чи треба приймати йод

Викидати калій-йодид не треба, нехай він лежить в будинку, — сказав Комаровський.

Вибух на Запорізькій АЕС, якщо його влаштує росія, точно не загрожує Києву. Про це розповів український лікар Євген Комаровський ефірі "Київ-24".

"Києву Запорізька АЕС точно не загрожує. А ті, хто поруч, повинні бути максимально евакуйовані та перебувати у приміщенні", – повідомив Комаровський.

Окремо він порадив громадянам приймати йод тільки в разі вибуху на працюючому реакторі.

"Ще раз скажу, що немає такої чарівної таблетки, яка може врятувати від радіації. Викидати калій-йодид не треба, нехай він лежить в будинку. Він використовується тільки тоді, коли мова йде про те, що вже стався вибух на працюючому реакторі. В Україні є станції з працюючими реакторами. Від наших ворогів можна очікувати всього, що завгодно... Тому, є у вас йод - поставили галочку з чистою совістю. Тільки ще раз прошу: не ковтайте ви цей йод, поки не почуєте прямої вказівки від влади", - додав Комаровський.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський після доповіді розвідки та СБУ повідомив, що росія готує терористичний акт з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

У Міністерстві охорони здоров’я опублікували алгоритм дій у разі радіаційної аварії.

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