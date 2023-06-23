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  1. В Украине

Угроза теракта на ЗАЭС: врач Комаровский рассказал, угрожает ли Киеву радиация и нужно ли принимать йод

18:00, 23 июня 2023
Выбрасывать калий-йодид не надо, пусть он лежит в доме, – сказал Комаровский.
Угроза теракта на ЗАЭС: врач Комаровский рассказал, угрожает ли Киеву радиация и нужно ли принимать йод

Взрыв на Запорожской АЭС, если его устроит россия, точно не угрожает Киеву. Об этом рассказал украинский врач Евгений Комаровский в эфире "Киев-24".

"Киеву Запорожская АЭС точно не угрожает. А те, кто рядом, должны быть максимально эвакуированы и находиться в помещении", – сообщил Комаровский.

Отдельно он посоветовал гражданам принимать йод только при взрыве на работающем реакторе.

"Еще раз скажу, что нет такой волшебной таблетки, которая может спасти от радиации. Выбрасывать калий-йодид не надо, пусть он лежит в доме. Он используется только тогда, когда речь идет о том, что уже произошел взрыв на работающем реакторе. Украине есть станции с работающими реакторами. От наших врагов можно ожидать всего, что угодно... Поэтому, есть у вас йод - поставили галочку с чистой совестью. Только еще раз прошу: не глотайте вы этот йод, пока не услышите прямого указания от властей", – добавил Комаровский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. 

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