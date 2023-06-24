Жалобы на судей будут рассмотрены в порядке их приоритетности – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия готовится к возобновлению полномочий по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей.

В Высшем совете правосудия 23 июня рассказали, как будут рассматривать жалобы на судей после восстановления дисциплинарных полномочий ВСП.

Как сообщил председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, сначала будет проведена инвентаризация имеющихся дисциплинарных жалоб (их накопилось уже более 10 тысяч), а затем будут наработаны критерии приоритетности их рассмотрения.

Вероятно, речь идет о том, что ВСП установит, какие дисциплинарные жалобы рассматривать в первую очередь, а какие еще будут ждать своего времени или вообще будут закрыты, в частности, из-за истечения сроков привлечения к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что ВСП потерял полномочия на рассмотрение дисциплинарных дел в отношении судей в августе 2021 года. Согласно судебной реформе президента Владимира Зеленского рассмотрение дисциплинарных дел должно проходить с помощью дисциплинарных инспекторов, которым будут предоставлены значительные полномочия в дисциплинарных процедурах в отношении судей.

Впрочем, формирование автономного подразделения дисциплинарных инспекторов оказалось достаточно сложной процедурой, к тому же, вызвало критику со стороны самих членов ВСП.

В настоящее время обсуждается вариант рассмотрения дисциплинарных жалоб членами ВСП.

Автор: Вячеслав Хрипун

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