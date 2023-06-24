У Києві демонтували пам’ятник Зої Космодем'янській, фото

Пам'ятник Зої Космодем'янській демонтували у сквері на перетині вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького.

У сквері на перетині вулиць Олеся Гончара та Богдана Хмельницького демонтували пам'ятник Зої Космодем'янській. Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

«А де Зоя? А нема Зої)

Олександр Сергійович стомився чекати. Але вже скоро», - повідомила вона.

Нагадаємо, у 2022 році кияни створили петицію на сайті Київської міської ради з вимогою про демонтаж пам’ятника Зої Космодем’янської, однак тоді вона не зібрала необхідної кількості підписів.

Джерело фото: Ксенія Семенова

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