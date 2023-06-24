В Киеве пьяная девушка взяла у парня авто прокатиться и протаранила 5 машин, фото

В Киеве на Довженко произошло масштабное ДТП: нетрезвая девушка протаранила 5 машин, бросила Форда и скрылась с места аварии. Об этом сообщило сообщество dtp.kiev.ua.
«Авто Форд Фиеста взяла у парня покататься. Киев, Довженко 15г.
Через некоторое время владельцы побитых автомобилей нашли девушку и вернули ее на место для полных процессуальных действий», - говорится в сообщении.
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