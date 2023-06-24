В Ростове возле штаба Южного округа прогремели взрывы: видео

На видео видно, как после взрыва люди бегут.

У штаба российского Южного военного округа в Ростове прогремели по меньшей мере два взрыва. Об этом сообщают росСМИ.

На видео видно, как после взрыва люди бегут.

Дополнительной информации пока нет, о пострадавших неизвестно.

Как известно, утром 24 июля бойцы Вагнера захватывали этот штаб.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Пригожин заявил, что "Вагнер" захватил все военные объекты Ростова.

Также в СМИ писали, что вагнеровцы захватили контроль над всеми военными объектами Воронежа.

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