Евросоюз и НАТО не планируют внеочередных встреч из-за событий в России, — СМИ

Западные союзники не планируют срочных встреч из-за силового противостояния между ЧВК «Вагнера» и официальными структурами рф.

Ни Европейский Союз, ни НАТО не планируют проводить экстренные встречи в связи с вооруженным мятежом в россии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

По его данным, западные союзники не планируют срочных встреч из-за силового противостояния между ЧВК «Вагнера» и официальными структурами рф.

«Послы ЕС встретятся утром в понедельник в Люксембурге, а затем встретятся министры иностранных дел – как и планировалось. НАТО мониторит ситуацию, генсек выйдет с заявлениями для печати в Литве утром в понедельник, как и планировали ранее», – сообщил Джозвяк.

Он также разместил комментарий спикера ЕС относительно ситуации в рф, не уточняя, комментировал ли главный спикер Еврокомиссии Эрик Мамер, или спикер по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Цитируемое чиновник отметил, что Евросоюз «пристально следит за ситуацией», держит связь с послом в Москве и ведет внутренние консультации со странами-членами и партнерами.

«То, что мы наблюдаем – это внутрироссийские вопросы», – добавил спикер.

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