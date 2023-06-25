Заработок во время войны уменьшился: как это может сказаться на будущей пенсии

Месяцы работы во время карантина и военного положения, за которые уплачено ЕСВ, будут учтены в страховой стаж, а невыгодный заработок для исчисления пенсии за это время (если коэффициент зарплаты низкий) можно не учитывать.

Пенсионный фонд Украины рассказывает, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» для исчисления пенсии учитывается заработная плата за все периоды страхового стажа человека, начиная с июля 2000 года.

По желанию пенсионера и при подтверждении справки о заработной плате первичными документами для исчисления пенсии также может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000 года.

Заработная плата человека за каждый месяц из указанного периода учитывается для исчисления пенсии через индивидуальный коэффициент зарплаты, определяемый путем сопоставления заработной платы человека со средней зарплатой по Украине в этом месяце.

Закон предусматривает возможность исключать из периода, за который учитывается зарплата для исчисления пенсии, месяцы с невыгодным заработком (низкими коэффициентами).

В прошлом году Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» был дополнен нормой, согласно которой, если это целесообразно, можно исключать как невыгодные месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

Наряду с этим, возможность исключать при исчислении пенсии периоды с небольшим заработком в связи с особым состоянием была предусмотрена законодательством и ранее – в связи с введением карантина: с месяца его введения в 2020 году и в течение шести календарных месяцев после его завершения.

То есть месяцы работы во время карантина и военного положения, за которые уплачены взносы, будут учтены в страховой стаж, а невыгодный заработок для исчисления пенсии за это время (если коэффициент зарплаты низкий по сравнению с другими месяцами периода) можно не учитывать.

Возможность исключения месяцев с невыгодной заработной платой предусмотрена именно для того, чтобы минимизировать негативное влияние карантина и военного положения на размер пенсии.

Такое исключение называется «оптимизация» заработка. Порядок оптимизации заработной платы для исчисления пенсии определен ст. 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». При оптимизации можно исключить из подсчета зарплаты периоды до 60 календарных месяцев страхового стажа подряд, но не более 10% продолжительности страхового стажа.

Дополнительно, более 10% продолжительности страхового стажа может быть исключен заработок за периоды карантина, военного положения, срочной военной службы, обучения, ухода за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью, человеком, который за заключением медицинского учреждения нуждается в постоянном постороннем уходе, ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

После проведения «оптимизации» период, за который учитывается заработная плата для исчисления пенсии, не может быть менее 60 календарных месяцев.

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