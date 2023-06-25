Заробіток під час війни зменшився: як це може позначитися на майбутній пенсії

Місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачено ЄСВ, буде враховано до страхового стажу, а невигідний заробіток для обчислення пенсії за цей час (якщо коефіцієнт зарплати низький) можна не враховувати.

Пенсійний фонд України розповідає, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу людини починаючи з липня 2000 року.

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Заробітна плата людини за кожен місяць із зазначеного періоду враховується для обчислення пенсії через індивідуальний коефіцієнт зарплати, який визначається шляхом зіставлення заробітної плати людини із середньою зарплатою по Україні у цьому місяці.

Законом передбачено можливість виключати із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці з невигідним заробітком (низькими коефіцієнтами).

Минулого року Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» було доповнено нормою, згідно з якою, якщо це доцільно, можливо виключати як невигідні місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.

Поряд з цим можливість виключати при обчисленні пенсії періоди з невеликим заробітком у зв’язку з особливим станом було передбачено законодавством і раніше – у зв’язку із запровадженням карантину: з місяця його запровадження у 2020 році та протягом шести календарних місяців після його завершення.

Тобто місяці роботи під час карантину та воєнного стану, за які сплачено внески, буде враховано до страхового стажу, а невигідний заробіток для обчислення пенсії за цей час (якщо коефіцієнт зарплати низький порівняно з іншими місяцями періоду) можна не враховувати.

Можливість виключення місяців із «невигідною» заробітною платою передбачено саме для того, щоб мінімізувати негативний вплив карантину та воєнного стану на розмір пенсії.

Таке виключення має назву «оптимізація» заробітку. Порядок «оптимізації» заробітної плати для обчислення пенсії визначено ст. 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При оптимізації можливо виключити із підрахунку зарплати періоди до 60 календарних місяців страхового стажу підряд, але не більш як 10% тривалості страхового стажу.

Додатково, понад 10% тривалості страхового стажу, може бути виключено заробіток за періоди карантину, воєнного стану, строкової військової служби, навчання, догляду за особою з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю, людиною, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Після проведення «оптимізації» період, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.

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