Ілон Маск не зміг залишитися осторонь і запостив мем про заколот у росії: фото

Маск опублікував відомий мем «Як сплять дівачата/Як сплять хлопці».

Глава компаній SpасеX і Tesla Ілон Маск відреагував на події у росії.

Так, у своєму Twitter Маск опублікував відомий мем «Як сплять дівачата/Як сплять хлопці».

На думку бізнесмена, хлопці «не сплять, а відстежують ситуацію з ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, що через бунт Пригожина у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Пригожин заявив, що "Вагнер" захопив всі військові об'єкти Ростова.

Ситуація у Воронезькій області дуже неспокійна. За даними ЗМІ, вагнерівці захопили контроль над усіма військовими об'єктами Воронежа.

У рф завели справу на Пригожина за "заклик до військового заколоту".

Путін наказав збройним силам рф нейтралізувати тих, хто організував збройний заколот.

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