Илон Маск не смог остаться в стороне и запостил мем о мятеже в россии: фото

Маск опубликовал известный мем «Как спят девчонки/Как спят парни».

Глава компаний SpасеX и Tesla Илон Маск отреагировал на события в россии.

Так, в своем Twitter Маск опубликовал известный мем «Как спят девчонки/Как спят парни».

По мнению бизнесмена, ребята «не спят, а отслеживают ситуацию с ЧВК «Вагнер».

Напомним, что из-за бунта Пригожина в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

В рф завели дело на Пригожина за "призыв к военному мятежу".

Путин приказал вооруженным силам рф нейтрализовать тех, кто организовал вооруженный мятеж.

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