Євросоюз і НАТО не планують позачергових зустрічей через події в рф, — ЗМІ

Західні союзники не планують термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК «Вагнера» та офіційними структурами рф.

Ані Європейський Союз, ані НАТО не планують проводити екстрених зустрічей у зв’язку зі збройним заколотом у росії. Про це з посиланням на свої джерела повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

За його даними, західні союзники не планують термінових зустрічей через силове протистояння між ПВК «Вагнера» та офіційними структурами рф.

«Посли ЄС зустрінуться вранці у понеділок у Люксембурзі, а після того зустрінуться міністри закордонних справ – як і планувалося. НАТО моніторить ситуацію, генсек вийде із заявами для преси у Литві вранці у понеділок, як і планували раніше», – повідомив Джозвяк.

Він також розмістив коментар речника ЄС щодо ситуації в росії, не уточнюючи, чи коментував головний речник Єврокомісії Ерік Мамер, чи речник із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Цитований посадовець зазначив, що Євросоюз «пильно стежить за ситуацією», тримає зв’язок із послом у Москві та веде внутрішні консультації із країнами-членами та партнерами.

«Те, що ми спостерігаємо – це внутрішньоросійські питання», – додав речник.

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