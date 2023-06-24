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  1. В мире

Изоляция города и взыскание военной техники: Москва готовится к осаде, — ГУР

14:40, 24 июня 2023
Российская столица практически изолирована силами полицейских и военных подразделений.
Изоляция города и взыскание военной техники: Москва готовится к осаде, — ГУР

Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«После демарша пригожина и начала движения пвк «вагнер» в сторону столицы страны-оккупанта, в ряде регионов России объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

В этой связи силовики получили разрешение на:

- Прослушивание любых разговоров и проверку переписки

- Проведение задержаний и обысков без дополнительных согласований

- Силовой доступ в частные и служебные помещения

- Использование автомобильного транспорта граждан и организаций

- Отключение всех видов связи

– «Удаление физических лиц с участков местности и объектов», – отметили в ГУР.

В разведке добавили, что в настоящее время Москва практически изолирована силами полицейских и военных подразделений. На каждом перекрестке и на выезде из города находятся усиленные патрули. По городу движется большое количество автобусов без номеров и опознавательных знаков с вооруженными людьми внутри. Остановлено движение межрегионального пассажирского транспорта.

Приостановлены грузовые и почтовые перевозки. Проводится массовый уход за автотранспортом с акцентом на большие закрытые фургоны.

«Практически остановлено движение гражданского и служебного транспорта федеральной автомобильной трассой М4 «Дон» (москва – воронеж – ростов-на-дону – краснодар – новороссийск). Все полосы уволены для движения военной и грузовой техники. На всех съездах с трассы выставлены вооруженные блок-посты.

В москву стягивают всю военную технику, которая до сих пор оставалась в резерве и приграничных регионах», - добавили в ГУР.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Как мы писали, вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

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