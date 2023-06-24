У Воронезькій області підірвали міст: момент вибуху, відео

Підірвано один із мостів між селищем Анна та містом Борисоглібськ.

У Воронезькій області підірвано один із мостів між селищем Анна та містом Борисоглібськ.

Кадри від очевидців публікують в мережі. На відео – момент підриву.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Також в рф «Вагнер» можуть визнати екстремістською і терористичною організацією.

Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

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