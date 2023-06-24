На Сході ЗСУ розпочали наступ на декількох напрямках одночасно, — Міноборони

У напрямках Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідного, Кліщіївки, Курдюмівки є просування вперед.

У суботу, 24 червня, Східне угруповання військ розпочало наступ на декількох напрямках одночасно. Про це повідомили в Міноборони.

У напрямку Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївка, Курдюмівка.

На всіх напрямках є просування вперед.

На Куп’янському, Лиманському, Мар’їнському напрямку ворог намагався наступати, але йому не вдалось просунутись.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник завдав авіаційних ударів, здійснював артилерійські обстріли.

На всіх напрямках наступу тривають важкі бої. Ворог в обороні, докладає чимало зусиль, щоб зупинити наші наступальні дії.

Водночас ворог несе значні втрати особового складу, озброєння та техніки.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.