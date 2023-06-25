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Кабмін ухвалив рішення про залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву

07:30, 25 червня 2023
Уряд погодив запропоновані Мінветеранів зміни до законодавства щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву.
Кабмін ухвалив рішення про залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву

Кабінет міністрів у суботу, 24 червня, погодив запропоновані Мінветеранів зміни до законодавства щодо залучення ветеранів до підготовки громадян до національного спротиву. Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Йдеться про внесення змін до Закону України “Про основи національного спротиву”, якими передбачається можливість залучення ветеранів війни до організації та здійснення завдань підготовки громадян України до національного спротиву з урахуванням отриманого ветеранами війни бойового досвіду.

Майбутніми змінами до чинного закону також розширюється склад суб’єктів, відповідальних за здійснення початкової загальновійськової підготовки громадян шляхом додавання Мінветеранів.

«Необхідність внести зміни до закону про основи національного спротиву продиктована умовами сьогодення. Тому ми пропонуємо імплементувати в систему освіти практичний досвід захисту України, який набули наші ветерани й ветеранки. Сподіваємося, що у найближчий час даний проект закону буде розглянутий і ухвалений Парламентом», — зазначив перший заступник Міністра у справах ветеранів Олександр Порхун.

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