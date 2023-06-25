Кабмин принял решение о привлечении ветеранов к подготовке граждан к национальному сопротивлению

Правительство согласовало предложенные Минветеранов изменения в законодательство о привлечении ветеранов к подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Кабинет министров в субботу, 24 июня, согласовал предложенные Минветеранов изменения в законодательство о привлечении ветеранов к подготовке граждан к национальному сопротивлению. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Речь идет о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления", которыми предусматривается возможность привлечения ветеранов войны к организации и осуществлению задач подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению с учетом полученного ветеранами войны боевого опыта.

Предстоящими изменениями в действующий закон также расширяется состав субъектов, ответственных за осуществление начальной общевойсковой подготовки граждан путем сложения Минветеранов.

«Необходимость внести изменения в закон об основах национального сопротивления продиктована условиями настоящего. Поэтому мы предлагаем имплементировать в систему образования практический опыт защиты Украины, который приобрели наши ветераны и ветеранки. Надеемся, что в ближайшее время этот проект закона будет рассмотрен и принят Парламентом», — отметил первый заместитель Министра по делам ветеранов Александр Порхун.

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