Кабмин внес изменения в порядок передачи министрами, депутатами и судьями полученных ими подарков

Правительство урегулировало, что делать с подарками должностным лицам государственных или коммунальных учреждений или организаций, в частности, министрам, депутатам и судьям.

Кабмин внес изменения в Порядок передачи чиновниками и должностными лицами подарков, полученных в качестве подарков государству, территориальной общине, государственным или коммунальным учреждениям или организациям. Соответствующие изменения были внесены постановлением Кабмина от 19 июня №623.

Отметим, что сам порядок был принят еще в 2011 году. Он устанавливает процедуру передачи лицами, указанными в пунктах 1 и 2 ч. 1 статьи 3 Закона «О предотвращении коррупции» (уполномоченные лица), подарков, полученных ими в качестве подарков государству, АРК, территориальной общине, государственным или коммунальным учреждениям или организациям, в которых уполномоченные лица работают или представляют.

То есть, речь идет в частности о министрах, других руководителях центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав КМУ, народных депутатов Украины, сельских, поселковых, городских голов; государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления; судей, членов Высшей квалификационной комиссии судей, лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, должностных и служебных лиц органов прокуратуры, СБУ, ГБР, НАБУ, Бюро экономической безопасности Украины, полицейских и т. д.

Согласно изменениям, внесенным Кабмином, в случае, когда уполномоченным лицом является Премьер-министр Украины, Первый вице-премьер-министр Украины, вице-премьер-министр, член Кабинета Министров Украины, не возглавляющий министерство, подарок может передаваться другому органу, сфера полномочий которого обеспечивает целевое использование подарка, в соответствии с протокольным решением КМУ в установленном законодательством порядке.

Также предусмотрено, что для оценки стоимости подарка, решения вопроса о возможности его использования, места и срока хранения в частности путем заключения договора хранения, орган образует комиссию в составе не менее трех человек, одним из которых является специалист по оценке имущества.

Комиссия имеет право привлекать к участию в заседаниях на общественных началах специалистов по оценке стоимости подарка или принимать решение о привлечении субъекта оценочной деятельности для определения стоимости подарка.

Автор: Наталя Мамченко

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