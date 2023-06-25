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Кабмін вніс зміни до порядку передачі міністрами, депутатами і суддями отриманих ними дарунків

08:00, 25 червня 2023
Уряд врегулював, що робити з дарунками посадовцям державних або комунальних установ чи організацій, зокрема, міністрам, депутатам і суддям.
Кабмін вніс зміни до порядку передачі міністрами, депутатами і суддями отриманих ними дарунків

Кабмін вніс зміни до Порядку передачі чиновниками і посадовцями дарунків, одержаних як подарунки державі, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям. Відповідні зміни було внесені постановою Кабміну від 19 червня №623.

Зазначимо, що сам Порядок було прийнято ще у 2011 році. Він установлює процедуру передачі особами, зазначеними у пунктах 1 і 2 ч. 1 статті 3 Закону «Про запобігання корупції» (уповноважені особи), дарунків, отриманих ними як подарунки державі, АРК, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, у яких уповноважені особи працюють або які представляють.

Тобто, йдеться зокрема про міністрів, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу КМУ, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів; державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; суддів, членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, посадових та службових осіб органів прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, Бюро економічної безпеки України, поліцейських тощо.

Відповідно до змін, внесених Кабміном, у разі, коли уповноваженою особою є Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністр, член Кабінету Міністрів України, який не очолює міністерство, дарунок може передаватися іншому органу, сфера повноважень якого забезпечує цільове використання дарунка, відповідно до протокольного рішення КМУ в установленому законодавством порядку.

Також передбачено, що з метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання зокрема шляхом укладення договору зберігання, орган утворює комісію у складі не менш як трьох осіб, однією з яких є фахівець з оцінки майна.

Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка або приймати рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості дарунка.

Автор: Наталя Мамченко

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