Міноборони закликало окупантів «лишати брудні окопи» й бігти до росії допомагати

Це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії.

Міністерство оборони України закликало російських окупантів лишати «брудні окопи» й бігти до росії допомагати обом сторонам конфлікту.

«Міністерство оборони України здивоване, чому російські солдати досі сидять у брудних окопах, а не біжать на допомогу своїм товаришам з обох сторін конфлікту», – йдеться у дописі.

Зазначається, що це було б набагато безпечніше, ніж протистояти українській армії.

Нагадаємо, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин розпочав збройний бунт в рф. Через це у Москві й області запровадили режим "контртерористичної операції".

Також в рф «Вагнер» можуть визнати екстремістською і терористичною організацією.

Раніше ми писали, що Москва готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Вагнерівці рішуче прямують до Москви, тому там перекривають дороги і виводять військову техніку.

Додамо, що у Воронежі б'ють по житлових кварталах: є «приліт» у дворі, відео.

А ще колони «Вагнера» увійшли до Московської області: до столиці рф залишилось менше двох годин, — ЗМІ.

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