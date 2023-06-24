Минобороны призвало окупантов «оставлять грязные окопы» и бежать к россии помогать

Это было гораздо безопаснее, чем противостоять украинской армии.

Министерство обороны Украины призвало российских оккупантов оставлять «грязные окопы» и бежать в россию помогать обеим сторонам конфликта.

«Министерство обороны Украины удивлено, почему российские солдаты до сих пор сидят в грязных окопах, а не бегут на помощь своим товарищам с обеих сторон конфликта», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это было гораздо безопаснее, чем противостоять украинской армии.

Напомним, что главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин начал вооруженный бунт в рф. В связи с этим в Москве и области ввели режим "контртеррористической операции".

Ранее мы писали, что Москва готовится к осаде – введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направляются в Москву, поэтому там перекрывают дороги и выводят военную технику.

Добавим, что в Воронеже бьют по жилым кварталам: есть прилет во дворе, видео.

А еще колонны «Вагнера» вошли в Московскую область: в столицу рф осталось менее двух часов, — СМИ.

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