Правительство приняло изменения, которые будут способствовать одинаковой классификации товаров с Евросоюзом

Это будет способствовать одинаковому применению всеми таможенными органами правил классификации товаров при принятии решений.

В субботу, 24 июня, Правительство приняло постановление «О внесении изменения в Порядок ведения Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности», проект которого разработал Минфин для обеспечения имплементации в украинское законодательство положений актов права ЕС в части учета подходов к классификации отдельных товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС.

Это будет способствовать одинаковому применению всеми таможенными органами правил классификации товаров при принятии решений по классификации товаров в соответствии с УКТВЭД и решений об обязывающей информации по вопросам классификации товаров.

Также принятым постановлением Правительства также поручено Гостаможслужбе обеспечить следующее:

обнародование перечня действующих решений по классификации товаров согласно Комбинированной номенклатуре ЕС, предусмотренных в соответствующих актах права ЕС на день принятия этого постановления, при условии, что такие решения не противоречат положениям Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров и актуализировать его не реже раз в квартал;

подготовку и обнародование информации о соответствии кодов товаров, указанных в соответствующих актах права ЕС, кодам действующей версии товарной номенклатуры УКТВЭД;

доработка соответствующего программного обеспечения.

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