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  1. В Україні

Уряд прийняв зміни, що сприятимуть однаковій класифікації товарів з Євросоюзом

09:13, 25 червня 2023
Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час прийняття рішень.
Уряд прийняв зміни, що сприятимуть однаковій класифікації товарів з Євросоюзом

У суботу, 24 червня, Уряд прийняв постанову «Про внесення зміни до Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності», проект якої розробив Мінфін для забезпечення імплементації до українського законодавства положень актів права ЄС у частині урахування підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.

Це сприятиме однаковому застосуванню всіма митними органами правил класифікації товарів під час прийняття рішень щодо класифікації товарів згідно з УКТЗЕД та рішень стосовно зобов’язуючої інформації з питань класифікації товарів.

Також прийнятою постановою Уряду також доручено Держмитслужбі забезпечити таке:

  • оприлюднення переліку діючих рішень щодо класифікації товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС, передбачених у відповідних актах права ЄС на день прийняття цієї постанови, за умови, що такі рішення не суперечать положенням Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, та актуалізувати його не рідше ніж раз на квартал;
  • підготовку та оприлюднення інформації щодо відповідності кодів товарів, зазначених у відповідних актах права ЄС, кодам чинної версії товарної номенклатури УКТЗЕД;
  • доопрацювання відповідного програмного забезпечення.

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