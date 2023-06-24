Кабмін затвердив порядок підвищення кваліфікації працівників для роботи на деокупованих територіях

Таке навчання здійснюватиме Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

У суботу, 24 червня, Кабінет міністрів прийняв постанову, яка визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо підвищення кваліфікації осіб, які виявили бажання працювати на деокупованих територіях. Йдеться перш за все про керівних працівників та спеціалістів державного управління.

Таке навчання здійснюватиме Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Саме цей заклад вищої освіти є провідним у підготовці фахівців за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Ухвалене рішення розроблено на виконання Урядової постанови «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення резерву працівників державних органів для роботи на деокупованих територіях України».

Нагадаємо, що цей документ був напрацьований Мінреінтеграції спільно з Національним агентством з питань державної служби та Представництвом Президента України в АР Крим.

Затверджений Урядом порядок направлений на підготовку кадрів для реінтеграції деокупованих територій України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.