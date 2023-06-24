Кабмин утвердил порядок повышения квалификации работников для работы на деоккупированных территориях

Такое обучение будет осуществлять Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

В субботу, 24 июня, Кабинет министров принял постановление, определяющее механизм реализации экспериментального проекта по повышению квалификации лиц, изъявивших желание работать на деоккупированных территориях. Речь идет прежде всего о руководящих работниках и специалистах государственного управления.

Такое обучение будет осуществлять Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Именно это заведение высшего образования является ведущим в подготовке специалистов по специальности 281 «Публичное управление и администрирование».

Принятое решение разработано во исполнение правительственного постановления «О реализации экспериментального проекта по созданию резерва работников государственных органов для работы на деоккупированных территориях Украины».

Напомним, что этот документ был наработан Минреинтеграцией совместно с Национальным агентством по вопросам государственной службы и Представительством Президента Украины в АР Крым.

Утвержденный правительством порядок направлен на подготовку кадров для реинтеграции деоккупированных территорий Украины.

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