На Востоке ВСУ начали наступление на нескольких направлениях одновременно, — Минобороны

В субботу, 24 июня, Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно. Об этом сообщили в Минобороны.
По направлению Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевка, Курдюмовка.
Во всех направлениях есть продвижение вперед.
На Купянском, Лиманском, Марьинском направлении враг пытался наступать, но ему не удалось продвинуться.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник нанес авиационные удары, совершал артиллерийские обстрелы.
По всем направлениям наступления продолжаются тяжелые бои. Враг в обороне прилагает немало усилий, чтобы остановить наши наступательные действия.
В то же время враг несет значительные потери личного состава, вооружения и техники.
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