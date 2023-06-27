Во время бунта Пригожина союзники просили Украину не бить по рф — СМИ

Украину просили «не раскачивать лодку» во время бунта Пригожина.

Союзники на разных уровнях связывались с официальными лицами Украины и советовали не использовать хаос в рф, вызванный бунтом Пригожина, для нанесения ударов по россии, утверждает CNN.

Как сообщил неназванный западный чиновник, послание «не раскачивать лодку» было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов. Опасения заключались в том, что Украину и Запад будут рассматривать как помогающих Пригожину и угрожающих суверенитету россии.

«Союзники предупреждали украинцев не провоцировать ситуацию. Используйте возможности на территории Украины, но не втягивайте во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным объектам внутри россии», - сказал чиновник.

Ранее мы писали, что Москва готовилась к осаде – был введен режим контртеррористической операции.

Вагнеровцы решительно направлялись в Москву, поэтому там перекрывали дороги и выводили военную технику.

Однако Пригожин передумал и «дал заднюю» после переговоров с Лукашенко.

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