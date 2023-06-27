Раде рекомендуют призвать правительства иностранных государств ограничить въезд на их территорию российским и белорусским спортсменам

Совету рекомендуют призвать правительства иностранных государств ограничить въезд на их территорию российским и белорусским спортсменам Комитет по молодежи и спорту поддержал проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к лидерам и парламентам иностранных государств по ограничению въезда на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям.

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Комитет по молодежи и спорту поддержал проект Постановления №9409 об Обращении Верховной Рады Украины к лидерам и парламентам иностранных государств об ограничении въезда на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям.

Отмечается, что целью проекта Постановления является запрет на въезд на территорию иностранных государств российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям, с целью не допущения их к участию в международных спортивных соревнованиях.



Проектом Постановления предлагается принять Обращение Верховной Рады Украины к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением о запрете въезда на территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям.



Разработка и принятие такого Постановления обусловлено предложениями Международного олимпийского комитета по возможному допуску российских и белорусских спортсменов к международным спортивным состязаниям под нейтральным флагом, в том числе к Олимпийским играм.



В проекте Обращения Верховной Рады Украины, в частности, отмечается, что:



– на рф и Беларуси спорт является составной частью государственной пропаганды войны. Большинство их спортсменов являются представителями силовых структур и часть из них участвует в боевых действиях в захватнической войне против Украины;



– народные депутаты Украины считают ошибочными предложения Международного олимпийского комитета по возвращению россиян и белорусов к международным соревнованиям под нейтральным флагом;



– Верховная Рада Украины считает, что пребывание таких лиц на территориях других государств чревато стабильностью и национальной безопасностью этих стран;



Верховная Рада Украины призывает Президента Франции Эмануэля Макрона и всех ответственных лиц не допустить на свою территорию россиян и белорусов, которые прикрываясь спортом, исповедуют античеловеческую пропаганду.

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