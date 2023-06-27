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Видача кредитів людям з ігровою залежністю буде заборонена: депутати внесли законопроект

11:39, 27 червня 2023
В Україні заборонять маніпулятивну рекламу кредитів, а також видачу кредитів людям з ігровою залежністю.
Видача кредитів людям з ігровою залежністю буде заборонена: депутати внесли законопроект
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Верховній Раді пропонують дещо змінити правила споживчих кредитів, зокрема, заборонити маніпулятивну рекламу кредитів і видачу їх «лудоманам».

Так, 26 червня у парламенті зареєстрували законопроект 9433 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг.

В свою чергу, співавторка проекту Ольга Василевська-Смаглюк пояснила, що за проектом:

- максимальний рівень денної процентної ставки за споживчими кредитами поступово буде знижено до 1%.

«І щоб особливо талановиті юристи не гралися в договорах з компонентами при вирахуванні цього 1%, у Національного банку буде можливість встановлювати вимоги до складових розрахунку денної процентної ставки», додала вона.

- видача кредитів людям з ігровою залежністю буде заборонена;

- продовження строку дії договору без укладення додаткової угоди про це стане неможливим;

- маніпулятивна реклама кредитів буде заборонена (більше жодних розповідей з екранів та постерів про те, що на красиве життя можна просто напозичати майже під 0% і нічого тобі за це не буде);

- контрольні заходи НБУ щодо банків повертаються в повному обсязі і навіть посилюються («користуючись нагодою, передаю великий привіт усім, хто, зважаючи на обмеження нормальної наглядової діяльності регулятора, допомагав бізнесу мити гроші - час збирати каміння настав», зазначила Смаглюк);

- ми виконаємо вимогу Меморандуму з МВФ про виведення актів НБУ з-під регуляторного законодавства.

«Як і домовлялися на зустрічі з ринком:

1) ніхто не рубає з плеча, стеля ставки знижується поступово: стартуємо з 2,5% (фіксуємо існуючу середню на сьогодні ставку), за три місяці стеля знизиться до 1,5%, а ще за 3 місяці до 1%. На те, аби "перевчити" скорингові системи у ринку є 180 днів. Звертаюся до ринку: я знаю, що ви просили про більший перехідний період. Давайте з цифрами поговоримо про реалістичність піврічного перехідного періоду в процесі підготовки проекту до розгляду Радою.

2) оскільки ми впроваджуємо розлогу систему нових штрафів для кредитора, для балансу скасовуємо мораторій на стягнення пені та штрафів з позичальника.

3) моя обіцянка дослухатися до напрацювань ринку в часті наказного провадження в силі. Просто ми зробимо це в профільному комітеті - правової політики, в рамках роботи Парламенту над проектом 9090.

Наостанок. Ще раз хочу підкреслити, що цей законопроект далеко не про обмеження ставки. Він про зміну сприйняття мікрокредитів як тими, хто їх видає, так і тими, хто їх бере. Ми виховуємо відповідальність у кредиторі та позичальнику», додала депутатка.

Раніше його прокоментував голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, який зазначив, що передбачається:

  • обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день від загального розміру кредиту;
  • заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;
  • заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом (продовження строку користування кредитом має здійснюватися виключно шляхом укладення додаткового договору за домовленістю сторін);
  • зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.

 Автор: Наталя Мамченко

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