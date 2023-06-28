Налоговики разъяснили нюансы исправления ошибки в декларации по налогу на недвижимость

В ГНС с неправильно указанным кодом КАТОТТГ следует подать уточняющую декларацию для аннулирования отраженного налога, а в ГНС с правильным КАТОТТГ – декларацию по типу «Отчетная».

ГНС в Черкасской области рассказывает, что согласно пп. 266.7.5 НКУ плательщики налога – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года представляют контролирующему органу по местонахождению объекта/объектов налогообложения налоговую декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

Форма налоговой декларации по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, утверждена приказом Минфина от 10.04.2015 №408 (в редакции приказа Минфина от 10.11.2022 №371), предусматривает заполнение приложения 1 (для объектов недвижимости налогообложения) приложения 2 (для объектов налогообложения нежилой недвижимости), являющихся ее неотъемлемой частью. При этом соответствующий тип приложения обеспечивает исчисление налогового обязательства по видам объекта/объектов налогообложения. При отсутствии у плательщика соответствующего вида объекта налогообложения тип приложения, в котором исчисляется налоговое обязательство для такого вида объекта налогообложения, в Декларацию не прилагается.

В заглавной части приложений 1 и 2 к Декларации указывается код по Кодификатору административно-территориальных единиц и территориям территориальных общин территории территориальной общины, полномочия которой распространяются на административно-территориальные единицы, на территории которых расположены объекты недвижимого имущества. По каждому такому коду по КАТОТТГ составляется отдельное приложение.

Согласно примечаниям 7 – 8 информации к Декларации плательщик налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, представляет Декларацию в контролирующий орган по местонахождению административных центров территориальных общин, на территории которых находятся объекты налогообложения, в котором состоит на учете плательщиком такого налога ( по основному и/или неосновному месту учета).

Количество приложений 1 или приложений 2 должно соответствовать количеству территорий территориальных общин, на территории подведомственных административно-территориальных единиц которых расположен(ы) объект(ы) налогообложения.

Согласно п. 50.1 НКУ в случае, если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных ст. 102 НКУ) налогоплательщик самостоятельно (в том числе по результатам электронной проверки) обнаруживает ошибки, содержащиеся в ранее представленной им налоговой декларации ( кроме ограничений, определенных ст.50 НКУ), он обязан прислать уточняющий расчет в такую налоговую декларацию по форме действующего на время представления уточняющего расчета.

Налогоплательщик имеет право не подавать такой расчет, если соответствующие уточненные показатели указываются им в составе налоговой декларации за любой последующий налоговый период, в течение которого такие ошибки были самостоятельно (в том числе по результатам электронной проверки) обнаружены.

Налогоплательщик, самостоятельно (в том числе по результатам электронной проверки) выявляющий факт занижения налогового обязательства прошлых налоговых периодов, обязан, за исключением случаев, установленных п. 50.2 НКУ:

а) или прислать уточняющий расчет и уплатить сумму недоимки и штраф в размере 3 проц. от такой суммы до представления такого уточняющего расчета;

б) или отразить сумму недоимки в составе декларации по этому налогу, подаваемому за налоговый период, следующий за периодом, в котором выявлен факт занижения налогового обязательства, увеличенную на сумму штрафа в размере 5 проц. от такой суммы с соответствующим увеличением общей суммы денежного обязательства по этому налогу.

Учитывая изложенное, в случае самостоятельного выявления неправильно указанного кода по КАТОТТГ территории территориальной общины в Декларации предприятием, имеющим объект/объекты недвижимости, расположенные на территориях, подчиненных разным территориальным общинам, обслуживаемым различными контролирующими органами, подается:

в контролирующий орган с неправильно указанным кодом по КАТОТТГ – Декларация с типом «Уточняющая», в которой отражается к уменьшению налоговое обязательство по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка;

в контролирующий орган по правильному коду по КАТОТТГ – Декларация с типом «Отчетная».

В случае представления Декларации с неправильно указанным кодом по КАТОТТГ по месту нахождения объекта/объектов налогообложения возникает факт неподачи или несвоевременного представления Декларации и к такому налогоплательщику применяются штрафные санкции, предусмотренные ст. 120 НКУ.

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