В Раде предлагают увеличить количество молодежных премий с 10 до 30

Комитет по вопросам молодежи и спорта предлагает расширить перечень оснований для награждения молодежи Премией Верховной Рады Украины.

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Комитет по молодежи и спорту инициирует увеличение количества Премий Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления. Соответствующее постановление уже представлено на рассмотрение ВР. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Василий Мокан.

По словам Мокана, учитывая военное состояние и огромное количество молодых защитников и защитниц в возрасте до 35 лет в рядах Вооруженных Сил Украины, Комитет предлагает расширить перечень оснований для премирования молодежи, а именно добавить в него защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, предоставление волонтерской помощи и гражданам, пострадавшим от российской агрессии.

Таким образом, с целью отличия большего количества молодых граждан Украины, которые с оружием в руках защищают независимость и территориальную целостность, предлагается увеличить количество премий за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления с 10 до 30 премий.

Кроме того, для упрощения процедуры оформления документов для молодых военнослужащих предлагается приостановить действие абзацев третьего-шестого. пункта 4 Положения о Премии Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма, местного самоуправления относительно обязательного предоставления кандидатами на присуждение Премии справки подтверждения достижений.

«Увеличение количества премий – лишь один из маленьких шагов, которым Парламент на государственном уровне может поддержать нашу патриотическую молодежь. Уверен, что внимание к молодым украинцам еще больше вырастет после Победы в войне и в период послевоенного обновления Украины», – резюмировал народный депутат.

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