Правительство утвердило план корпоратизации «Энергоатома»

Кабмин утвердил превращение «Энергоатома» в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

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27 июня Кабинет Министров Украины утвердил план превращения ГП «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Об этом сообщает Минэкономики.



Отмечается, что план, в частности, предусматривает в течение июня-июля 2023 года проведение полной инвентаризации имущества предприятия, отбор на конкурсной основе субъекта оценочной деятельности с целью проведения независимой оценки имущества и т.п.



В ноябре 2023 года, согласно плану, предусматривается утверждение акта оценки имущества, и подготовка проектов правительственных решений об утверждении передаточного акта имущества к уставному капиталу акционерного общества, об утверждении проектов устава АО, положение о наблюдательном совете, исполнительном органе АО и т.д.



Также в ноябре запланировано представление на рассмотрение правительства проекта решения об эмиссии акций общества.



Сам выпуск акций и зачисление 100% эмитированных акций акционерного общества «Энергоатом» предполагается в декабре 2023 года.



Завершится процесс превращения государственного предприятия в акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству с формированием в установленном порядке персонального состава наблюдательного совета и исполнительного органа общества в декабре 2023 – марте 2024 года.



Решение принято во исполнение Закона Украины «Об акционерном обществе «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом», предусматривающая корпоратизацию государственного предприятия и лежащая в контексте корпоративной реформы, внедряемой государством.



В министерстве подчеркивают, что превращение ГП НАЭК «Энергоатом» в акционерное общество улучшит эффективность и прозрачность управления компанией, будет способствовать привлечению инвестиций в атомную отрасль, усилению энергетической безопасности и независимости Украины.

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