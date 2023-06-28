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  1. В Україні

Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатома»

10:38, 28 червня 2023
Кабмін затвердив перетворення «Енергоатома» в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатома»
Фото з відкритих джерел
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27 червня Кабінет Міністрів України затвердив план перетворення ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Про це повідомляє Мінекономіки.

План, зокрема, передбачає протягом червня-липня 2023 року проведення повної інвентаризації майна підприємства, відбір на конкурсних засадах суб’єкта оціночної діяльності з метою проведення незалежної оцінки майна тощо.

В листопаді 2023 року, згідно з планом, передбачається затвердження акта оцінки майна, та підготовка проєктів урядових рішень про затвердження передавального акта майна до статутного капіталу акціонерного товариства, про затвердження проектів статуту АТ, положення про наглядову раду, виконавчий орган АТ і та ін.

Також в листопаді заплановане подання на розгляд Уряду проєкта рішення про емісію акцій товариства.

Сам випуск акцій та зарахування 100% емітованих акцій акціонерного товариства «Енергоатом» передбачається в грудні 2023 року.

Завершиться процес перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі з формуванням в установленому порядку персонального складу наглядової ради та виконавчого органу товариства в грудні 2023 року - березні 2024 року.

Рішення ухвалене на виконання Закону України «Про акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», що передбачає корпоратизацію державного підприємства та лежить в контексті корпоративної реформи, що впроваджує держава.

У міністерстві наголошують, що перетворення ДП «НАЕК «Енергоатом» в акціонерне товариство покращить ефективність та прозорість управління компанією, сприятиме залученню інвестицій в атомну галузь, посиленню енергетичної безпеки та незалежності України.

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