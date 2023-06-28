НМТ-2023: які види апеляцій можна подавати цьогоріч, а які – ні

У УЦОЯО нагадали, що цьогоріч апеляції щодо результатів та змісту завдань НМТ-2023 не можна.

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У цьому році подавати апеляції щодо результатів та змісту завдань НМТ-2023 не можна. Про це нагадали в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Раніше, у попередні роки, вступники могли оскаржити результати, однак цьогоріч ця опція не передбачена.

У УЦОЯО пояснили, що тести минулих років містили завдання відкритої форми з короткою або розгорнутою відповіддю, відповіді на які перевіряли екзаменатори. Однак НМТ не містить завдань такого типу: усі його завдання потребують вибору відповідей з-поміж запропонованих варіантів, а тому їх перевіряють машинним способом.

Також не можна буде оскаржити зміст завдань сертифікаційної роботи з певного предмета або правильність відповідей.



«Водночас наголосимо, що, як і в минулі роки, коли в якомусь завданні тесту виявляють помилку, то цей факт ураховують під час визначення результатів, щоб забезпечити рівність усіх учасників тестування», – нагадали в УЦОЯО.

У центрі окремо нагадали, які види апеляційних скарг можна подавати у 2023 році.

Згідно з порядком проведення НМТ-2023 апеляції: можна подавати щодо:

– порушення процедури проведення тестування в тимчасовому екзаменаційному центрі (ТЕЦ) ;

– відмови в реєстрації для участі;

– недопуску до здачі додаткових сесій.

В УЦОЯО зазначають, якщо учасники вважають, що певні факти під час проходження НМТ могли вплинути на достовірність результатів, то подавати апеляцію також можна.

«Однак зауважте, що таку заяву потрібно було подавати в день проходження тестування до виходу з ТЕЦ. Регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти вивчала ситуацію / документи ТЕЦ та ухвалювала рішення про задоволення / незадоволення звернення», – зазначають у центрі.



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