НМТ-2023: какие виды апелляций можно подавать в этом году, а какие – нет

В УЦОКО напомнили, что в этом году апелляции по результатам и содержанию задач НМТ-2023 нельзя.

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В этом году подавать апелляции по результатам и содержанию задач НМТ-2023 нельзя. Об этом напомнили в Украинском центре оценки качества образования.



Ранее, в предыдущие годы, поступающие могли оспорить результаты, однако в этом году эта опция не предусмотрена.



В УЦОКО объяснили, что тесты прошлых лет содержали задания открытой формы с коротким или развернутым ответом, ответы на которые проверяли экзаменаторы. Однако НМТ не содержит задач такого типа: все его задачи требуют выбора ответов из предложенных вариантов, а потому их проверяют машинным способом.



Также нельзя будет оспорить содержание заданий сертификационной работы по определенному предмету или правильность ответов.



«В то же время подчеркнем, что, как и в прошлые годы, когда в каком-либо задании теста обнаруживают ошибку, то этот факт учитывают при определении результатов, чтобы обеспечить равенство всех участников тестирования», – напомнили в УЦОКО.



В центре отдельно напомнили, какие виды апелляционных жалоб можно подавать в 2023 году.



Согласно порядку проведения НМТ-2023 апелляции: можно подавать в отношении:



– нарушения процедуры проведения тестирования во временном экзаменационном центре (ВЭЦ);



– отказов в регистрации для участия;



– недопуска к сдаче дополнительных сессий.



В УЦОКО отмечают, если участники считают, что определенные факты во время прохождения НМТ могли повлиять на достоверность результатов, то подавать апелляцию также можно.



«Однако, заметьте, что такое заявление нужно было подавать в день прохождения тестирования до выхода из ТЭЦ. Регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования изучала ситуацию/документы ТЭЦ и принимала решение об удовлетворении/неудовлетворении обращения», – отмечают в центре.

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