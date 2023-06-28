У Раді пропонують збільшити кількість молодіжних премій із 10 до 30

Комітет з питань молоді і спорту пропонує розширити перелік підстав для відзначення молоді Премією Верховної Ради України.

Фото з відкритих джерел

Комітет з питань молоді і спорту ініціює збільшення кількості Премій Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування. Відповідна постанова вже подана на розгляд ВР. Про це повідомив заступник голови Комітету Василь Мокан.

За словами Мокана, зважаючи на воєнний стан і величезну кількість молодих захисників і захисниць віком до 35 років у лавах Збройних Сил України, Комітет пропонує розширити перелік підстав для преміювання молоді, а саме додати до нього захист суверенітету і територіальної цілісності України, надання волонтерської допомоги ЗСУ і громадянам, які постраждали від російської агресії.

Так, з метою відзначення більшої кількості молодих громадян України, які зі зброєю в руках захищають незалежність та територіальну цілісність,

пропонується збільшити кількість Премій за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування з 10 до 30 премій.

Крім того, для спрощення процедури оформлення документів для молодих військовослужбовців, пропонується призупинити дію абзаців третього-шостого

пункту 4 Положення про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування щодо обов’язкового надання кандидатами на присудження Премії довідки про підтвердження досягнень.

«Збільшення кількості премій – це лише один із маленьких кроків, яким Парламент на державному рівні може підтримати нашу патріотичну молодь. Впевнений, що увага до молодих українців ще більше зросте після Перемоги у війні та у період поствоєнного відновлення України», – резюмував народний депутат.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.