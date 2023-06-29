Нотариальная палата просит Кабмин утвердить Порядок доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру

Улучшение возможностей установления личности заявителя является существенным шагом, направленным на минимизацию рисков мошеннических действий и рейдерских захватов недвижимого имущества и бизнеса, — Нотариальная палата Украины.

Нотариальная палата Украины с целью надлежащего выполнения нотариусами установленных законодательством обязанностей и обеспечения защиты прав физических и юридических лиц во исполнение положений Закона № 1892-IX обращается в Кабинет Министров Украины с просьбой утвердить Порядок доступа нотариусов к Единому государственному демографическому реестру и предоставить нотариусам непосредственный доступ к этому реестру. Об этом сообщается на сайте НПУ.

Отмечается, что 9 июня вступили в силу основные положения Закона от 17.11.2021 № 1892-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении порядка доступа к Единому государственному демографическому реестру».

Согласно статьям 43, 46-1 Закона "О нотариате" с учетом изменений, внесенных Законом № 1892-IX, при совершении нотариального действия нотариусы проверяют действительность документов в Едином государственном демографическом реестре путем непосредственного доступа к нему.

На Кабинет Министров было возложено обязательство в течение шести месяцев со дня опубликования Закона № 1892-IX утвердить Порядок доступа нотариусов в Единый государственный демографический реестр; обеспечить безвозмездное подключение нотариусов к этому реестру, в том числе путем предоставления им возможности непрерывного использования соответствующих сведений в собственных информационных системах; обеспечить организацию формирования нотариусами справок в электронной форме из этого реестра.

Закон № 1892-IX был опубликован 09 декабря 2021, но до сих пор указанный Порядок не утвержден и доступ не обеспечен, отмечают в НПУ.

"Это не позволяет нотариусам исполнять обязанность, установленную статьями 43, 46-1 Закона «О нотариате», и использовать сведения Единого государственного демографического реестра при совершении нотариальных действий.

Улучшение возможностей установления личности заявителя является существенным шагом, направленным на минимизацию рисков мошеннических действий и рейдерских захватов недвижимого имущества и бизнеса", - добавили в НПУ.

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