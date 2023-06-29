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  1. В Україні

Зеленський провів зустріч із представниками бізнесу: обговорили відбудову, реформи та координацію

18:51, 29 червня 2023
Президент наголосив, що основним пріоритетом для нашої країни сьогодні є перемога у війні, і роль бізнесу, що працює в Україні, у цьому надзвичайно важлива.
Зеленський провів зустріч із представниками бізнесу: обговорили відбудову, реформи та координацію
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У четвер, 29 червня, Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками вітчизняного та іноземного бізнесу, що працює в Україні. Про це повідомляє Офіс Президента.

Збереження та створення нових робочих місць, особливо під час війни, є критично важливим для забезпечення сталості української економіки.

Глава держави наголосив, що основним пріоритетом для нашої країни сьогодні є перемога у війні, і роль бізнесу, що працює в Україні, у цьому надзвичайно важлива.

«Ми вдячні нашим зовнішнім партнерам. У будь-якому разі стратегічно, фінансово вони нас підтримують і дуже допомагають. Але ми розраховуємо насамперед на себе», – сказав він.

Президент також зазначив, що відбудова України є великим проектом, і пріоритетом буде участь у ньому українського та іноземного бізнесу, який працював і працює в нашій країні, особливо під час війни.

«Але двері будуть відчинені для багатьох компаній. Нам потрібно, щоб до нас прийшли сотні й тисячі компаній», – додав глава держави.

Під час зустрічі домовилися про спільні зусилля, покликані зменшити проблеми бізнесу від правоохоронних органів, обговорили ситуацію в податковій сфері та перспективи її реформування, торкнулися питання податкових перевірок, посилення ефективності органів, що мають стимулювати розвиток економіки й забезпечувати супровід інвестицій.

Було відзначено дуже цікаву й перспективу програму доступного кредитування житла «єОселя», ініційовану Президентом України, і важливість її подальшого масштабування.

Під час розмови представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань. Президент підтримав цю ініціативу, запропонувавши спільно визначитись із форматом роботи.

«Дуже важливо створити майданчик, на якому ми постійно говорили б. Тому що не можна роками накопичувати проблеми: ми їх просто не зможемо потім подолати», – зазначив Зеленський.

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