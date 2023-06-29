Зеленский провел встречу с представителями бизнеса: обсудили восстановление, реформы и координацию

Президент подчеркнул, что основным приоритетом для нашей страны сегодня является победа в войне, и роль бизнеса, работающего в Украине, в этом очень важна.

В четверг, 29 июня, Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями отечественного и иностранного бизнеса, работающего в Украине. Об этом сообщает Офис Президента.

Сохранение и создание новых рабочих мест, особенно во время войны, критически важно для обеспечения постоянства украинской экономики.

Глава государства подчеркнул, что основным приоритетом для нашей страны сегодня является победа в войне, и роль бизнеса, работающего в Украине, в этом чрезвычайно важна.

«Мы благодарны нашим внешним партнерам. Во всяком случае, стратегически, финансово они нас поддерживают и очень помогают. Но мы рассчитываем, прежде всего, на себя», – сказал он.

Президент также отметил, что восстановление Украины является большим проектом, и приоритетом будет участие в нем украинского и иностранного бизнеса, работавшего и работающего в нашей стране, особенно во время войны.

«Но дверь будет открыта для многих компаний. Нам нужно, чтобы к нам пришли сотни и тысячи компаний», – добавил глава государства.

В ходе встречи договорились об общих усилиях, призванных уменьшить проблемы бизнеса от правоохранительных органов, обсудили ситуацию в налоговой сфере и перспективы ее реформирования, затронули вопросы налоговых проверок, усиление эффективности органов, стимулирующих развитие экономики и обеспечивать сопровождение инвестиций.

Была отмечена очень интересная и перспектива программа доступного кредитования жилья «єОселя», инициированная Президентом Украины, и важность ее дальнейшего масштабирования.

В ходе беседы представители бизнеса предложили создать координационную платформу для коммуникации по защите прав бизнеса и рассмотрению других вопросов. Президент поддержал эту инициативу, предложив совместно определиться с форматом работы.

«Очень важно создать площадку, на которой мы бы постоянно говорили. Потому что нельзя годами накапливать проблемы: мы просто не сможем их преодолеть», – отметил Зеленский.

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