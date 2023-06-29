Реакция мира на подрыв россиянами Каховской ГЭС была недостаточной, — Грета Тунберг

По словам экоактивистки, такие ужасающие действия оставляют мировое общество без слов.

Экоактивистка Грета Тунберг не считает реакцию мира на взрыв дамбы на Каховской ГЭС достаточной. Об этом она заявила на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Я не думаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я вообще не думаю, что любая реакция достаточна. Потому что просто не хватает слов, чтобы описать эти жестокости», – сказала она.

Как известно, Тунберг принимает участие в первом заседании Международной группы по экологическим последствиям войны в Киеве.

«Я думаю, что очень сложно, как нужно отреагировать на происходящие вещи, особенно в глазах людей, которые первыми от этого страдают. Я думаю, что нужно больше слышать страдающих, чтобы они были первыми, кто доносит информацию о том, что происходит непосредственно на месте», - отметила она.

«Так что, коротко, – я не думаю, что реакция достаточна. Мы должны громче говорить об этом, должны расширять осведомленность о происходящем. И мы также должны помнить, что этот случай, к сожалению, не уникален. Это лишь одна часть войны, продолжающихся военных действий. Это лишь один пример полномасштабной агрессии, которая совершается в Украине и тех преступлений, которые россия совершает в Украине», - добавила Тунберг.

Ранее мы писали, что экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским.

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