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  1. В Украине

Реакция мира на подрыв россиянами Каховской ГЭС была недостаточной, — Грета Тунберг

19:22, 29 июня 2023
По словам экоактивистки, такие ужасающие действия оставляют мировое общество без слов.
Реакция мира на подрыв россиянами Каховской ГЭС была недостаточной, — Грета Тунберг
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Экоактивистка Грета Тунберг не считает реакцию мира на взрыв дамбы на Каховской ГЭС достаточной. Об этом она заявила на брифинге в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Я не думаю, что реакция мира на этот экоцид была достаточной. Я вообще не думаю, что любая реакция достаточна. Потому что просто не хватает слов, чтобы описать эти жестокости», – сказала она.

Как известно, Тунберг принимает участие в первом заседании Международной группы по экологическим последствиям войны в Киеве.

«Я думаю, что очень сложно, как нужно отреагировать на происходящие вещи, особенно в глазах людей, которые первыми от этого страдают. Я думаю, что нужно больше слышать страдающих, чтобы они были первыми, кто доносит информацию о том, что происходит непосредственно на месте», - отметила она.

«Так что, коротко, – я не думаю, что реакция достаточна. Мы должны громче говорить об этом, должны расширять осведомленность о происходящем. И мы также должны помнить, что этот случай, к сожалению, не уникален. Это лишь одна часть войны, продолжающихся военных действий. Это лишь один пример полномасштабной агрессии, которая совершается в Украине и тех преступлений, которые россия совершает в Украине», - добавила Тунберг.

Ранее мы писали, что экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев и встретилась с Зеленским.

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